Deze foto van hond Bob leidde politie naar een drugsbende

De doorgewinterde Danny Brown (55) zal lang spijt hebben van de foto die hij deelde. En hij zal ervoor boeten, hebben zijn medeplichtigen al laten weten. Want door zijn fout gaan ze nu allemaal voor een lange tijd de cel in.

Brown en Stefan Baldauf (62) waren de kopstukken van de bende die drugs smokkelden naar Australië. Ze waren bezig om een nieuwe lading van 448 kilo MDMA, straatwaarde van ruim 50 miljoen euro, te transporteren. De drugs zaten verstopt in de arm van een industriële kraan die per boot naar Australië ging.

Dobbelsteen

Onderzoekers van het National Crime Agency (NCA) waren de bende op het spoor gekomen nadat ze hun gecodeerde telefoons hadden gekraakt. Ze konden hierdoor alle gesprekken volgen en wisten alles over de lading en de bestemming. Alleen zijn die toestellen anoniem. Ze konden wel een aantal dingen volgen van wat de verdachten van plan waren, maar ze wisten niet om wie het ging. Alleen dat een van hen de codenaam ’Dobbelsteen’ gebruikte.

Gelukkig voor de onderzoekers maakte ’Dobbelsteen’ een domme maar kapitale fout door op een blauwe maandag een foto van zijn hond Bob via EncroChat te versturen naar zijn kompanen. Het beestje zat braaf op een stoel, kijkend in de lens. Achter hem stond een blauwe wasmand.

Medaille van hondje Bob

Niets speciaals, dachten ze. Tot de politie met de foto aan de slag ging en ontdekte dat er een telefoonnummer op het medaillon stond dat aan de halsband van het hondje hing.

Het nummer was eerst niet leesbaar op de foto, maar in het lab slaagde men er toch in om het beeld te vergroten. Het nummer bleek van de vrouw van Danny Brown te zijn. Mocht hondje Bob ooit weglopen, zou de vinder het baasje zo kunnen terugvinden. Maar in dit geval leidde het nummer dus niet naar de hond, maar naar Brown, die geen onbekende was voor politie.

Brown, Baldauf en hun handlanger Leon Reilly (50) zijn in Australië veroordeeld tot gevangenisstraffen van 24 tot 28 jaar cel. Nog drie andere medeplichtige kregen lagere straffen.