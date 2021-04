Premium

Soundtrack van de middelmaat

De samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer levert het volgende gemiddelde op: het doorsnee Kamerlid is 44 jaar, man, wit en hetero, is hoogopgeleid, heeft 2,1 kinderen en woont in de Randstad. Klinkt saai en dat is het ook, maar waar een gemiddelde wordt berekend, is de uitkomst altijd vol middelma...