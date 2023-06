LIVE | Zelenski belt met Macron na dam-doorbraak: ’De doden drijven voorbij’

Video

Heftig: fietsers mishandeld door groep jongens

In Opsporing verzocht werd dinsdagavond aandacht besteed aan een mishandeling van twee fietsers door een groep van vier jongens. Het geheel gebeurde schijnbaar zonder enige aanleiding. Heeft u tips? Geef die door via 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.