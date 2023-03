Twee arrestaties in onderzoek naar in Medemblik dood aangetroffen Kroaat

Uit onderzoek was naar voren gekomen dat Lukačević door geweld om het leven was gekomen. In oktober jl. werd in een uitzending van Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak besteed. Daarin werd onder andere de naam en een foto van het slachtoffer gedeeld en deed de politie een getuigenoproep, maar volgens de politie leidde dat niet tot een gouden tip.

De arrestaties zijn het gevolg van verder onderzoek door de recherche, het gaat om twee 28-jarige mannen uit Amsterdam en Diemen. Ze zijn ingesloten voor nader onderzoek en zitten in beperkingen.