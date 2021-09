Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE - Frits Bosch, socioloog en econoom ’Eerlijker uitkomst’ gaat altijd gepaard met dwang

Door onze redactie Kopieer naar clipboard

Frits Bosch: ,,Het karakter van de RvC ligt vrouwen beter: parttime toezichtwerk. Daarom past dwang van een vrouwenquotum niet bij de RvB.” Ⓒ 123rf

Vrouwen zijn in opmars in raden van commissarissen, maar blijven getalsmatig ver achter in raden van bestuur. Dat ligt niet alleen aan de bedrijven, redeneert Frits Bosch. ’Vrouwen ambiëren dit soort hondenbanen niet, met werkweken van 60 tot 80 uur en 24 uur paraat.’