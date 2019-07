Sea-Watch kapitein komt vrij

De Italiaanse autoriteiten hadden de kapitein opgepakt nadat ze tientallen Afrikaanse migranten naar Italië had gebracht in weerwil van een zeeblokkade door Italië.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zei dat hij op een hardere reactie van de rechtbank had gehoopt, maar beloofde de kapitein zo snel mogelijk het land uit te zetten.

Rackete wordt ervan beschuldigd de levens van vier politieagenten aan boord van een patrouilleboot die tegen de kadezijde werd gedrukt, in gevaar te hebben gebracht. Ze had Italiaanse militaire orders genegeerd en was zaterdag de haven van het Italiaanse eiland Lampedusa binnengevaren.