Vrouw overlijdt aan verwondingen na 22 jaar in coma te hebben gelegen

Tijdens de aanslag was Nachenberg 31 jaar. 15 mensen kwamen om, onder wie zeven kinderen en een zwangere vrouw. 130 mensen raakten gewond. De destijds tweejarige dochter van Nachenberg, Sarah, overleefde de aanslag. Zij heeft nu zelf twee kinderen.

„Chana is nooit meer bij bewustzijn geweest”, zo heeft Chana’s vader Yitzhak Feiner aan Israëlische media laten weten. „We hebben altijd gehoopt dat God ons een wonder zou brengen. Ze heeft tot het laatste moment voor haar leven gevochten.” Volgens Feiner zal iedereen zijn dochter herinneren om haar glimlach en de liefde die ze uitstraalde. „Ze haatte niemand en was voor iedereen aardig.”

Verantwoordelijk voor de aanslag op 9 augustus 2001 is Izz al-Din Shuheil al-Masri. Hij blies zichzelf op in het restaurant. Ahlam Tamimi, die hem hielp, werd in 2011 vrijgelaten als gevolg van een deal. Amerika wil dat ze uitgeleverd wordt. Zowel Tamimi als al-Masri was lid van Hamas.