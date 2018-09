Zwemmende vluchtelinge wil naar spelen Rio

De achttienjarige Mardini komt in aanmerking om te worden toegelaten tot de Spelen in het Olympische team van vluchteling-atleten ROA. ,,Ik wil vluchtelingen motiveren hun droom na te jagen zoals ik'', aldus Mardini. ,,Rio is mijn doel en daar werk ik heel hard aan'', zei de vluchtelinge, die vorig jaar een bijna vijf weken lange tocht maakte van Damascus naar Berlijn. Ze traint nu in het Berlijnse stadsdeel Spandau.

Onderdeel van de vlucht was de oversteek van Turkije naar Griekenland in een bootje met veel mensen erin. Toen dat water maakte, besloten Mardini en haar zus de rest van de tocht te zwemmen. Dat duurde drie uur.

Ruim veertig vluchtelingen doen in augustus onder de vlag van het IOC mee aan de spelen.