Stralend kwartaal voor goud

Goud werd, dankzij zijn rol als vluchthaven in onrustige tijden, in de eerste drie maanden van 2016 al circa 18 procent meer waard. Daarmee kent het edelmetaal zijn beste kwartaal sinds 1986, aldus FT. Vrijdag stond de goudprijs op circa 1250 dollar per troy ounce (31,1 gram). Bij de jaarwisseling was dit 1061 dollar.

De goudprijs wordt ook vooruitgeholpen door de daling van de dollarkoers. De dollar verloor afgelopen tijd in waarde door de verwachting dat de Federal Reserve de rente in de VS dit jaar minder sterk zal verhogen dan eerder werd gedacht.