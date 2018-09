’Zaak Wilders schorsen’

Wilders noemde de strafzaak tegen hem daarom al een ,,enorme bende'' en ,, een farce''. ,,De vrijheid van de verdediging is in het geding'', benadrukte advocaat Geert-Jan Knoops vrijdag tegen de rechtbank. ,,Het is een aanslag op dit proces en de vrijheid van Wilders om zich te kunnen verdedigen en onbelemmerd te kunnen communiceren met zijn advocaat.''

,,Wij kunnen nu met een lek onze verdediging niet goed voorbereiden. Wij kunnen die werkzaamheden niet meer onbelemmerd verrichten'', concludeert Knoops. ,,De verdediging kan niet anders dan een onderzoek vragen naar het lek en de voortzetting en het onderzoek van de strafzaak te schorsen, totdat de kwestie is opgehelderd.''

Als de communicatie niet veilig is en de verdedigingsstrategie kan uitlekken, schaadt dat de verdediging van Wilders. Dat is volgens Knoops onaanvaardbaar, want dan worden rechten van Wilders als verdachte geschonden. ,,Voor ons is het niet mogelijk zonder de moderne communicatie te werken om onze verdediging te doen'', vindt Knoops. ,,Maar we weten nu niet of dit verkeer veilig is.''