Boobytraps gevonden in Duitse garages tijdens onderzoek gifgasaanval

Elite-eenheden hebben twee soennitische Iraniërs in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt. Een 32-jarige vluchteling, Monir J., werd als de verdachte opgevoerd en zijn jongere broer is ook aangehouden, maar werd aanvankelijk niet als verdachte aangemerkt. Volgens de krant Bild is echter zondagavond tegen beide mannen een arrestatiebevel uitgevaardigd en zitten ze beiden vast op verdenking van het beramen van moord. De 25-jarige broer was volgens Duitse media met een weekendverlof uit een inrichting. Hij is in 2019 wegens poging tot moord veroordeeld tot zeven jaar cel.

Volgens Der Spiegel is de politie Monir J. op het spoor gekomen dankzij tips van de FBI die hem als jihadist op een extremistisch medium had gesignaleerd. Hij wordt ervan verdacht lid te zijn van een soennitische jihadistenclub uit het overwegend sjiitische Iran. Hij kwam in 2015 naar Duitsland als vluchteling. Hij wordt er nu van verdacht de gifstoffen cyanide en ricine te hebben willen verwerven om een aanslag met een biologisch wapen te plegen. Hoe ver dit plan gevorderd was, is niet bekend. Ook is niet duidelijk wie of wat het doelwit van de aanslag moest zijn.