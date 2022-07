Samir A. voor de rechter vanwege financiering jihad

Rechtbanktekening van Samir A. Ⓒ ANP / Aloys Oosterwijk

ROTTERDAM - Vandaag is de tweede zittingsdag in de zaak tegen Samir A., die verdacht wordt van het financieren van terrorisme. A. zou meer dan honderdduizend dollar hebben verstuurd naar enkele Syriëgangers. In de jaren ’00 was A. bekend was lid van de Hofstadgroep.