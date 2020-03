Texas blieft Bush niet

Niet in de laatste plaats omdat het voor het eerst in ruim vier decennia was dat een Bush verkiezingen verloor in Texas. Net zoals zijn neef Pierce slaagde George W. Bush er in 1978 niet in, om de nominatie te winnen bij Congressionele voorverkiezingen.

Compassie

Het verlies van Pierce is om meer redenen opmerkelijk. De 34-jarige Bush had namelijk een aanbeveling gekregen van Pete Olson, de Republikeinse Afgevaardigde wiens plaats hij wilde innemen. Daarnaast had hij veruit de best gevulde campagnekas van alle vijftien kandidaten die meededen aan de voorverkiezing.

Twee factoren lijken van belang te zijn geweest bij het verlies van Pierce Bush. Hij woonde niet in het district dat hij wilde vertegenwoordigen in het Huis van Afgevaardigden. De tweede factor was fundamenteler: hij was geen Trump-man. Pierce viel de president niet af in zijn campagne, maar presenteerde zich, net zoals zijn familieleden voor hem, als een ’compassionate conservative’. Conservatieven met compassie lijken echter niet meer zo populair in het tijdperk Trump.