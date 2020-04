Grote brand in kippenstal, rook trekt over Limburg

De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere woningen. Ⓒ Johan Bloemers / MaRicMedia

HEYTHUYSEN - Door een grote brand in drie grote kippenstallen in het Limburgse dorp Heythuysen is een enorme rookzuil ontstaan. Die is volgens de brandweer tot in het tientallen kilometers zuidelijker gelegen Sittard te zien.