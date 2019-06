Trump complimenteert Mexico: ’Jullie doen meer dan Democraten’

„Het is triest om over na te denken maar Mexico doet op dit moment meer voor de VS en de grens dan de Democraten in het Congres”, tweette Trump dinsdag. Hij doelde op de duizenden grenswachten die Mexico naar de grens met Guatemala stuurt om daar de stroom migranten te bedwingen. Het bericht vormde een uitzondering op de reeks tirades van Trump richting het zuiden vanwege de vluchtelingen.

Bekijk ook: Pelosi hekelt Trumps importheffingen voor Mexico

Een Mexicaanse delegatie is op dit moment in Washington om te onderhandelen met de VS. Trump dreigt met importtarieven op Mexicaanse producten als dat land geen maatregelen treft om migratie naar de VS tegen te gaan.

Tienduizenden illegalen trekken maandelijks de grens over op zoek naar een toekomst in de Verenigde Staten. Meer dan 144.000 migranten werden in mei teruggestuurd of gearresteerd. Zo’n hoog aantal werd dertien jaar geleden voor het laatst genoteerd, aldus de grensbewaking.