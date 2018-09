Reactie euro op ECB overtrokken

Het kwantitatieve verruimingsprogramma dat 12 maanden geleden werd gelanceerd en is verhoogd met nog eens 20 miljard euro per maand naar 80 miljard. Bovendien kondigde de ECB aan ook bedrijfsobligaties te gaan opkopen. Wellicht het belangrijkst, de bank kondigde verder een nieuwe ronde van Targeted LTRO’s aan met tarieven die net zo laag zijn als die van de depositorente. Dat betekent dat de kosten van banken voor hun overtollige reserves per saldo terug geploegd worden door lagere kosten. En, verdere verlagingen van de reporente zijn we zeker mogelijk.

Eerder gezegd

Hoewel Draghi nogmaals herhaalde dat de rente voor een lange periode laag zal blijven, en veel langer dan de opkoopperiode, herstelde de euro volledig van de eerdere verliezen, nadat hij stelde dat er niet nog meer renteverlagingen te verwachten zijn. Wij tekenen hierbij aan dat woorden van deze strekking door ECB officials zo ongeveer na iedere renteverlaging zijn gebezigd. Daarom menen wij dat de euro-rally in reactie hierop overdreven is.

Braziliaanse reaal

Ondanks de verbazingwekkende reactie van de euro, werden de maatregelen van de ECB op de financiële markten met gejuich ontvangen. Risicovolle beleggingen stegen wereldwijd, geleid door de bankaandelen. Valuta’s van opkomende markten waren in het bijzonder gevraagd. Zo steeg de Braziliaanse reaal met 5% en liet andere munten van opkomende markten niet ver achter zich.

Enrique Diaz-Alvarez is chief risk officer en staat aan het hoofd van het analistenteam van Ebury in New York. Vanwege zijn gedrevenheid, passie en gedegen kennis, wordt Enrique door Bloomberg erkend als een van de meest accurate voorspellers van de marktbewegingen.