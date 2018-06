Jan van Ruth schrijft:

Iedereen zag dat de hervormingen in de gezondheidszorg dramatisch zouden verlopen. Ik las over vallende ouderen; 88.000 ouderen belandden na een val op de spoedeisende hulp, 40.000 werden opgenomen in een ziekenhuis en 3000 ouderen overleden als gevolg van een val. Aansluitend hierop zou je kunnen opmerken dat door de ’roekeloze marktwerking’ bij de gemeenten deze droevige aantallen in 2015/2016 enorm zullen stijgen.

Ziet u het ook zo somber in? Wij horen graag hoe u erover denkt.