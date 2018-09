Rupert L. overleden

De politie was naar de Wassenaarstraat in Eindhoven gegaan na een melding over huiselijk geweld. L. was buiten toen de agenten aankwamen. Hij verzette zich hevig tegen de aanhouding. Inzet van pepperspray en gebruik van de wapenstok konden hem niet stoppen. Hij sloeg een van de twee politiemensen tegen de grond en zou de andere hebben bedreigd met een scherp voorwerp. De situatie werd volgens het OM zo bedreigend dat een van de agenten een dienstwapen trok en vuurde.

Dit alles werd gefilmd door een overbuurman. De beelden waren op de nationale televisie te zien.

L. werd geraakt door twee kogels. Eén doorboorde een long, de andere kwam in zijn lever terecht. Ook zijn slokdarm raakte ernstig beschadigd. Dinsdag had een zware operatie plaats. De familie liet toen al weten voor zijn leven te vrezen.

Zoals gebruikelijk bij incidenten waarbij de politie schiet, doet de rijksrecherche onderzoek doen naar de gebeurtenissen van afgelopen weekeinde. Daarbij worden ook de videobeelden bekeken. Op het lichaam van de man wordt sectie verricht om de exacte doodsoorzaak te kunnen vaststellen.

Het slachtoffer, oorspronkelijk afkomstig uit de Antillen, was een bekende van de politie. Een week geleden stond L. nog voor de rechter in verband met winkeldiefstal en de mishandeling van vijf agenten in Oss, in 2014. Hij was net enkele dagen op vrije voeten.