Van Gennip onder vuur om ’banlieue-idee’: ’Er is geen plan’

Die uitspraak schiet een groot deel van de Tweede Kamer in het verkeerde keelgat. PVV-Kamerlid De Jong roept Van Gennip naar de Kamer. Volgens hem wil de minister ’nog meer ellende naar Nederland halen, terwijl we de ellende die we hier elke dag zien door de massa-immigratie niet eens onder controle krijgen’.

VVD-Kamerlid El Yassini spreekt van een ’kansloos’ plan om jongeren uit ’banlieues’ – Franse buitenwijken met veel probleemjongeren – te halen: „De Nederlandse arbeidsmarkt is geen heropvoedingsprogramma voor buitenlandse probleemjongeren. De minister moet zich focussen op de ruim 1 miljoen mensen die hier aan de kant staan.”

’Geen plan’

Maar volgens Van Gennip is er, ondanks haar uitspraken in het interview met het AD, helemaal ’geen plan om Franse jongeren naar Nederland te halen’. „Dat klopt gewoon niet”, maakt ze in de Kamer een terugtrekkende beweging. In het AD spreekt Van Gennip nog van ’echt een hoge jeugdwerkloosheid’ in Frankrijk en stelt ze daarbij: „Ik zou mij kunnen voorstellen dat we investeren in die Franse of ook bijvoorbeeld Spaanse schoolverlaters om ze hier in de horeca of de tuinbouw te laten werken.”

De minister zegt in de Kamer alleen dat als er mensen van binnen de Europese Unie hiernaartoe willen komen om te werken, Nederland die netjes moet helpen. Ze vindt ook dat arbeidsmigranten van buiten de EU halen, waarvoor Brussel een plan heeft bedacht, ’echt het sluitpunt van de discussie’ moet zijn. Ze wil eerst kijken hoe de 1 miljoen mensen die nog aan de kant staan op de arbeidsmarkt aan het werk kunnen en hoe het voor parttimers beter kan lonen als ze meer gaat werken.

’Proefballon’

Maar, zegt Van Gennip: „Mensen die hier willen komen werken, mogen hier komen werken. Dat is nog iets anders dan een plan om Franse jongeren naar Nederland te halen. Want dat plan hebben we niet.”

Met die uitleg neemt SGP-Kamerlid Bisschop geen genoegen, volgens hem zit er ’nog wat licht’ tussen wat de minister in de Kamer zegt en wat ze in de krant zegt. Hij vraagt zich af of er sprake is van een ’proefballon’ van de minister, maar dat is volgens Van Gennip ook niet het geval.

’Kans grijpen’

In de achterstandswijk Beauregard in Poissy, 20 kilometer ten westen van Parijs, wordt enthousiast gereageerd op het idee. ,,Kan ik me bij u inschrijven? Zo’n kans zou ik grijpen”, zegt Ibrahim Sissoko (23). ,,Ook al weet ik niet veel van Nederland, behalve dat er veel drugs zijn.”

Hij heeft nu allerlei baantjes links en rechts. ,,In principe wil ik overal wel werken. Ik kom uit Senegal en wacht nog op een verblijfsvergunning. Een deel van wat ik verdien stuur ik naar mijn familie in Afrika.” Hij wacht op een vriend, met wie hij aan de slag gaat als tuinier.

’Zal wel moeilijk worden’

Maar het eerste wat Sissoko zich afvraagt, is of het op administratief gebied allemaal wel kan. Ook Mohammed Al Hassane (31), die al jaren graag elders wil werken omdat zijn baan als bezorger voor Uber Eats hem niet bevalt, begint direct over papieren. ,,Ik ben niet Frans, dus dat zal dan wel moeilijk worden”, zegt de Marokkaan tussen twee klussen door.

In Frankrijk zelf is overigens werk genoeg, zegt ook Sissoko, als je bereid bent voor het minimumloon te werken, zo’n 1300 euro netto. In de horeca is een tekort van tussen de 250.000 en 300.000 krachten. De horecavakbond heeft zelfs voorgesteld om deze zomer Tunesiërs naar Frankrijk te halen om de lege plekken op te vullen.