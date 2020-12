Gezellig samen naar de kerstmarkt: in Peking kan het wel

Genieten van glühwein en feestelijke hapjes op de kerstmarkt in Peking. Ⓒ De Telegraaf

Peking - In Peking zit de kerstsfeer er al aardig in en gaan mensen gezellig naar de kerstmarkt. Van de coronapandemie is in de Chinese hoofdstad weinig meer te merken. „De kerstmarkt is ons grootste evenement van het jaar”, meent Wang Yao van cultureel centrum The Hutong.