26 mensen betrapt in als shishalounge ingerichte garagebox

De loods aan de Schipholweg was een dag eerder al in beeld gekomen. Vrijdagavond reed een surveillanceauto van de marechaussee langs het pand, waarna een aantal mensen in auto’s snel wegreed. Zaterdag rond 23.00 uur voerden de politie en de marechaussee vervolgens de controle uit.

De box was ingericht met een aantal bankstellen. Ook stonden er zo’n veertig waterpijpen.