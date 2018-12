Autoverkopen ingestort

Die ineenstorting begint een traditie te worden: op 1 januari veranderen de regels voor (lease-)auto’s, en prompt stoppen mensen met auto’s kopen.

De verscherpte regels voor leaserijders lijken ook dit jaar weer de boosdoener te zijn: wie in 2016 een auto van de zaak neemt, valt bij een uitstoot van 107 gram CO2 per kilometer al in de hoogste bijtellingscategorie. Voor in 2015 aangeschafte wagens ligt de grens op 111 gram. Daarbij is de 7%-bijtellingscategorie dit jaar verdwenen.

In heel Europa duikt verder alleen Griekenland in de min. De door economische crisis geteisterde Hellenen kochten in vergelijking met vorig jaar 16% minder auto’s. Over de hele linie doet Europa het juist goed. Onder aanvoering van onder meer Italië (+22%) liepen de autoverkopen 10% op.