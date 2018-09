Recordaantal eigenaren deelt auto

„Autodelen slaat aan, dat zien we al jaren aan het toenemende aantal huurders dat ons platform telt”, aldus medeoprichter van SnappCar, Victor van Tol. „De explosieve groei aan nieuwe verhuurders is echter nieuw en minstens zo belangrijk.“

In januari en februari steeg het aantal aanmeldingen van nieuwe auto’s met 28,1% ten opzichte van 2015. Het aantal gebruikers steeg in januari en februari met bijna 60% ten opzichte van dezelfde maanden in 2015. Met name de regio’s buiten de Randstad laten een indrukwekkende groei in het aantal transacties zien.

Het groeiende aantal aanmeldingen van nieuwe verhuurders laat volgens Van Tol zien dat verhuurders steeds meer vertrouwen krijgen in het proces en de werkwijze van autodelen. „Dat dit wat langer duurt is niet gek. Een auto is een kostbaar bezit en het heeft meer voeten in de aarde om je auto te verhuren dan er één te huren.“