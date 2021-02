Ruiten Joodse begraafplaats gesneuveld, ook koosjer restaurant opnieuw beklad

De voorzitter van de Joodse Gemeente Rotterdam ’is de tel kwijt’ hoe vaak de ruiten bij de religieuze begraafplaats zijn gesneuveld. De geplaagde gemeenschap is nu van plan om „dikke stalen platen in te lassen”, laat Chris den Hoedt zaterdagavond aan De Telegraaf weten. Nadeel is wel dat dat duizenden euro’s kost die volgens de leidsman uit eigen zak moet worden betaald.

Bij Amsterdams restaurant HaCarmel, dat al vaker doelwit is geweest van antisemitische incidenten, werd zaterdag sporen- en ander onderzoek gedaan door de politie. De zaak is op zaterdag gesloten vanwege de sjabbat, de wekelijkse rustdag in het jodendom.

Vorig jaar augustus werd de toen 46-jarige Hassan N. door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf (waarvan vier maanden voorwaardelijk) wegens het plaatsen van een nepbom bij HaCarmel. De omgeving van de eetzaak werd toen volledig ontruimd door de politie.

De advocaat van de eigenaren van HaCarmel merkte destijds tijdens de zitting op dat de nepbom het zevende antisemitische incident rond het restaurant in 2,5 jaar tijd was.

CIDI, een stichting die opkomt voor het recht op vrede en veiligheid voor Israël en het Joodse volk, reageert op Twitter verontwaardigd op de bekladding. „Stuitend: voor de zoveelste keer is het Joodse restaurant HaCarmel doelwit van een aanval. Horecaondernemers hebben het al zwaar, en dan komt er voor dit restaurant ook nog eens Jodenhaat bij. Antisemitisme moet harder worden aangepakt.”