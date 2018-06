Douwe Bob wint Schaal van Rigter

Bob won de onderscheiding voor zijn zomerse hit Sweet Sunshine. Het nummer is afkomstig van Pass It On, het tweede studioalbum van de singer-songwriter dat vorig jaar uitkwam. Een dag na het uitkomen van het album kozen de dj's van 3FM de zomerse single meteen tot 3FM Megahit.

De Schaal van Rigter is onderdeel van de 3FM Awards en is vernoemd naar voormalig dj Wim Rigter, die twaalf jaar geleden overleed. De radiozender maakt op Tweede Paasdag (28 maart) de winnaars bekend van alle Awards. Luisteraars van 3FM kiezen de winnaars van de jaarlijkse radioprijzen voor de beste Nederlandse acts en artiesten.

De 23-jarige Douwe Bob maakt ook nog kans op drie andere 3FM Awards, in de categorie beste zanger, beste popartiest en beste single. De zanger zal Nederland in mei vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival met de countryballad Slow Down.