Heijn naar de ’hel’

Waren de omstandigheden in de politiecel al middeleeuws, op zijn nieuwe detentieadres krijgt Heijn het nog veel zwaarder. Het enorme gevangeniscomplex is zwaar overbevolkt en berucht vanwege opstanden en geweld onder gedetineerden onderling. De kans is reëel dat Heijn hier jaren achter de tralies moet blijven. De gevangenen zitten in smerige groepscellen en moeten via familie of vrienden eten van buitenaf regelen, omdat ze anders ondervoed raken. De hygiëne is ver te zoeken en veel gedetineerden zijn ziek of besmet met hiv.

De inrichting geldt als een hel, waar meer dan duizend gevangenen zitten opgesloten. Onder hen zestig buitenlanders, die voor het merendeel vastzitten wegens drugshandel. De Nederlander Ang Kim Soei, die vorig jaar in Indonesië door een executiepeloton werd terechtgesteld, zat jarenlang in de dodencel van Kerobokan.