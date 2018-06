Extra show Racoon in HMH

Dat heeft de band donderdagmiddag aangekondigd via Twitter.

Het concert is toegevoegd aan de agenda van de band omdat de shows van hun theatertour, die begint in februari, op andere plekken in het land snel waren uitverkocht. "Het is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden om in de Heineken Music Hall te spelen. Komend jaar wordt wel een hele bijzondere als we voor het eerst voor een zittend publiek spelen in zo’n grote zaal als de HMH. We kijken er naar uit!", laat zanger Bart van der Weide weten.

De kaartverkoop voor de extra show start donderdagavond. Aan het einde van deze week, op 28 november, geeft Racoon overigens haar grootste concert in de geschiedenis van de band: in een uitverkocht Ziggo Dome.