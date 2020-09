Drama in Brazilië: ’Ontelbaar veel dieren zijn levend verbrand’

Een panter wordt gered in het Pantanal, maar heeft afschuwelijke brandblaren. Ⓒ REUTERS

BRASILIA - De Pantanal in Brazilië, op de grens met Bolivia en Paraguay, is het grootste moerasgebied ter wereld. Maar de normaal gesproken zo waterrijke regio staat nu al wekenlang in brand. Een gebied ter grootte van tweederde van Nederland werd dit jaar verwoest. Duizenden dieren zijn omgekomen in de vuurzee, anderen staat waarschijnlijk de hongerdood te wachten.