Poolse vrouw is toch niet Madeleine McCann: ’We zijn er kapot van’

Madeleine McCann verdween in 2007 kort voor haar vierde verjaardag uit een vakantiewoning die gehuurd werd door haar ouders in het Portugese Praia da Luz. In de bijna 16 jaar sinds haar verdwijning passeerden talloze theorieën de revue over het lot van het meisje.

Die onzekerheid heeft door de jaren heen verschillende mensen de kans gegeven om te claimen dat zij Madeleine McCann waren, maar die beweringen leidden doorgaans tot weinig of niets. Ook Julia Wendel beweerde dat zijn Madeleine zou zijn.

Maar volgens de Poolse politie klopt het verhaal van Julia niet. „Het onderzoek spreekt de door de vrouw gepresenteerde versie van het verhaal tegen”, vertelde de politie aan de Poolse krant Gazeta.pl.

Ook de familie van het meisje ontkracht het verhaal. In een statement in de Poolse Facebookgroep ’Zaginieni przed laty’, waarin verhalen van vermiste mensen gedeeld worden, vertelt de familie dat Julia hun „dochter, kleindochter, zus, nichtje en stiefdochter” is.

Bedreigingen

„We hebben herinneringen, we hebben foto’s. Julia bezit deze foto’s ook, omdat zij ze samen met haar geboorteakte uit het ouderlijk huis heeft meegenomen, evenals talrijke rapporten uit ziekenhuizen”, schrijft de familie. „We hebben altijd geprobeerd alle situaties die met Julia gebeurden te begrijpen. Talloze therapieën, medicijnen, psychologen en psychiaters. Ze werd niet alleen gelaten. Bedreigingen door Julia aan ons adres, haar leugens en manipulaties. Activiteiten op het internet. We hebben het allemaal gezien, en we hebben geprobeerd het te voorkomen, uit te leggen, we hebben haar gevraagd te stoppen.”

De familie legt uit dat ze altijd geprobeerd hebben om de jonge vrouw erbovenop te helpen, maar Julia is meerderjarig. Ze trok uit huis en weigert verdere behandeling, zegt de familie.

„Julia wilde ooit zangeres worden, een model. Ze wilde altijd populair zijn. Wat er nu gebeurt, heeft haar 1 miljoen volgers opgeleverd. Het internet vergeet niet. Het is duidelijk dat Julia niet Maddie is”, klinkt het. „We zijn kapot van de huidige situatie.”