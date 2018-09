Bende verkoopt oldtimers terug

De dieven raken niet alle gestolen auto’s kwijt in de reguliere handel en brengen de waardevolle voertuigen daarom voor een spotprijsje aan de man bij de rechtmatige eigenaren, zo blijkt uit onderzoek van De Telegraaf.

De eigenaar van een rode Ford Mustang, bouwjaar 1970, kreeg onlangs het verzoek om voor een bedrag van tien mille de 45.000 euro kostende auto, gestolen in augustus vorig jaar in het Duitse Aken, terug te kopen. Een en ander ging via de Limburgse privédetective Ben Zuidema, die al geruime tijd bezig is met het opsporen van de criminele oldtimerbende en inmiddels al diverse auto’s wist op te sporen. Hij kreeg als een soort tussenpersoon het aanbod vanuit de onderwereld om de eerder gestolen auto aan te kopen.