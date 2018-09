’Heroïnewinst Slotervaartziekenhuis was niet openbaar’

De geheime versie van het jaarverslag was alleen op het ministerie en binnen het ziekenhuis bekend. De minister antwoordde de Kamer echter tot tweemaal toe dat de omstreden winstuitkering gewoon in het jaarverslag staat. In de openbare gedeponeerde jaarrekening is een uitkering van winst die met de heroïne werd behaald niet gemeld. Volgens Slotervaart is het gangbaar om naast openbare verslagen te werken met geheime uitgebreidere jaarverslagen.

