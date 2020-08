LIVE | Ook herbesmettingen in Nederland en België

Ook in Nederland is een herbesmetting met het SARS-CoV-2 vastgesteld. Dat zegt viroloog Marion Koopmans tegen de NOS in een reactie op het nieuws uit Hongkong van eerder op de dag. Daar blijkt een man twee keer besmet geraakt met het coronavirus.

In Nederland gaat het om een oudere patiënt met een verslechterd immuunsysteem, meldt Koopmans, een van de belangrijkste adviseurs van de Wereldgezondheidsorganisatie en van het kabinet.

„SARS-CoV-2-infecties hebben allemaal een andere vingerafdruk, een genetische code”, zegt Koopmans. „Mensen kunnen na een infectie nog heel lang iets meedragen en af en toe een beetje RNA uitscheiden.” Dat is het genetische materiaal van dit soort virussen.

Voor een officiële herbesmetting moeten onderzoekers volgens haar kunnen aantonen dat de codes van dat RNA verschillen. Dat blijkt bij de patiënten in Hongkong en Nederland het geval te zijn.

In België kwam maandag ook een herbesmetting met het coronavirus aan het licht. Daar gaat het om een vrouw in Leuven, die drie maanden na de eerste keer, opnieuw besmet is geraakt met SARS-CoV-2.

De hoofdpunten van het nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Financieel-economisch:

Sport:

Entertainment:

Organisatie kijkt tevreden terug op digitaal alternatief Lowlands

Suzan en Freek annuleren clubtour: anderhalve meter niet te handhaven

Bekijk hier het coronanieuws van zondag 23 augustus