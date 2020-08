LIVE | ’Reisadvies Spanje zoveelste klap voor reisbranche’

Een delegatie van Franse ministers op bezoek bij een ziekenhuis in Montpellier. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Het aantal mensen dat wereldwijd besmet is geraakt met het coronavirus is de 23 miljoen gepasseerd. De pandemie heeft wereldwijd ruim 800.000 mensen gedood, waarbij de Verenigde Staten met 176.000 doden de meeste slachtoffers hebben meeste geregistreerd, gevolgd door Brazilië met meer dan 114.000. In Nederland stierven 6200 mensen aan het virus. Bekijk het laatste coronanieuws in dit liveblog, dat wordt aangevuld.