Twee keer poging tot doodslag met gestolen auto in Tilburg

Donderdag rond 18.00 uur werd de politie gebeld door een man die kort ervoor bijna van de weg was gereden door een Opel Corsa. Daarop werd besloten agenten de weg op te sturen om te gaan surveilleren. De wagen werd gesignaleerd in Tilburg-Noord. De verdachte ging ervandoor.

Tijdens de achtervolging bleek dat er eerder die dag aangifte was gedaan door een man die zei dat de bestuurder van de Opel Corsa opzettelijk op hem was ingereden op de Brucknerlaan, in Tilburg-Noord.

Ingereden op agent

De voortvluchtige kon om 18.10 uur worden gestopt, hoewel dat niet vlekkeloos ging: de man reed in op een van de agenten. De politieman kon net op tijd opzij springen.

De 38-jarige man uit Tilburg kon daarna worden ingesloten. Hij is naar het politiebureau gebracht.

Aangiftes van poging tot doodslag

Donderdag zijn er twee aangiftes van poging tot doodslag gedaan tegen de verdachte. Hij wordt nog verdacht van diefstal of heling van de gestolen auto. Ook wordt zijn verkeersgedrag hem kwalijk genomen.

De politie schrijft op haar website dat tijdens de achtervolging, maar misschien ook al eerder die dag, de man zeer roekeloos heeft gereden. Mochten er mensen zijn die aangifte willen doen tegen deze verdachte omdat ze misschien (bijna) aangereden zijn dan worden zij verzocht contact op te nemen met de politie.