Grote brand in woningen in Veendam, geen gewonden

Binnenland

Grote overslaande brand in loods in Zuidland

In een loods in het Zuid-Hollandse dorp Zuidland is in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand ontstaan, meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 01.30 uur, meerdere brandweerwagens zijn uitgerukt voor de brand aan de Molendijk.