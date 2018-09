Mario D.: "Gas bleef hangen"

De organiserende stichting Sterevenementen Haaksbergen vertrouwde op de professionaliteit van Mario D. (51) uit Vijfhuizen. De gemeente Haaksbergen gaf vrijwel ongezien een vergunning af. Mario D. ontweek maandag in de rechtbank van Almelo vrijwel iedere concrete vraag over de veiligheid.

"Het gas bleef hangen", zei Mario D. meermalen. "Dan kun je remmen wat je wilt, maar gebeurt er niks."

Zwaar frustrerend

Voor de 24 slachtoffers die gewond raakten en de nabestaanden van de drie dodelijke slachtoffers, verloopt de strafzaak tegen Mario D. en Sterevenementen tot nu toe zwaar frustrerend, omdat niemand zijn verantwoordelijkheid lijkt te nemen.

Noch Mario D., noch de organiserende stichting vonden het parkeerterrein aan de Stationsstraat ongeschikt voor een evenement met een vier ton zwaar monster. De truck legde in nog geen twee seconden veertien meter af en eindigde midden in het publiek dat achter dranghekken én in de rijrichting stond. Was het driehoekige terrein van 66 meter lang in breedte verlopend van 51 naar 26 meter eigenlijk niet veel te klein voor zo'n evenement?

'Achteraf gepraat'

,,Dat is achteraf gepraat", vond Mario D. ,,Achteraf zeg je; zoiets kan nergens in Nederland meer gebeuren." En, voegde hij toe: "Je past je snelheid aan. Ik probeer altijd zo veilig mogelijk te rijden. Je springt niet over autowrakken, maar je rijdt er bovenop. Ik heb niet als een bezetene gereden."

Hij zag het terrein voor het eerst op de dag van de show. Reageerde niet op twee uitnodigingen om ter plekke te komen kijken. "Ik heb via internet ingezoomd op de situatie", zei Mario D. tegen de rechtbank.

Het is nooit helemaal duidelijk geworden wat er precies mis ging. Niets wijst erop dat Mario D. een black-out had. De staat van onderhoud van de monstertruck was niet zo best, vonden deskundigen. Tijdens onderzoek na het ongeluk bleek de achterwielbesturing soms wel, soms niet te werken. En er werden wat losse onderdelen aangetroffen. Maar dat is niet zo gek, vindt Mario D. "Tijdens iedere show gaat wel iets los. Iedere ochtend voor een show draaien we alles weer vast." Oefenen op onverwachte technische problemen deed hij niet, zegt Mario D. "Dat kan helemaal niet."

Prima

Hij reed al negen jaar met zijn monstertruck, zegt Mario D. Hij deed het altijd prima. Volgens deskundigen was er niks mis met het gaspedaal, dat volgens D. bleef hangen. "Ze hebben geen verstand van methaanmotoren", reageerde Mario D.

Sinds het ongeluk heeft Mario D. geen show meer gegeven en dat gaat hij ook niet meer doen, zegt hij. De stichting Sterevenementen die in de persoon van voorzitter Geerlof Kanis naast hem in de verdachtenbank zit, zei dat hij vertrouwde op de professionaliteit van Mario D. "In het contract stond dat de show niet zou doorgaan als Mario D. het te onveilig zou vinden. We hebben ook eens een evenement met paarden georganiseerd. Daar had ik meer buikpijn van." Zijn stichting valt in strafrechtelijke zin niets te verwijten, vindt Kanis.

De zaak gaat maandagmiddag verder met onder meer verklaringen van slachtoffers. De strafeis komt dinsdag.