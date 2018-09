Woede om respectloze Top Gear-stunt

Chris Evans heeft zijn excuses aangeboden voor de stunts die Matt LeBlanc zondag in de buurt van het Cenotaph oorlogsmonument in Londen opnam voor Top Gear. Volgens de presentator was de actie respectloos.

Op foto's verschenen via social media zijn grote rookwolken en remsporen op de weg te zien voor het oorlogsmonument in Westminster. LeBlanc zat zelf niet achter het stuur van de Mustang Hoonicorn maar naast racewagen coureur Ken Block die de stunts uitvoerde.

Uit de reacties blijkt dat de meeste mensen de stunts voor het monument ongepast vonden. Ook oud-colonel Richard Kemp laat weten dat hij de stunt erg respectloos vindt. Evans is het eens met de veteraan en verontschuldigde zich in de BBC 2 radioshow namens Matt LeBlanc en het hele Top Gear team.

Evans is zelf ook geschrokken van de beelden en noemt ze verschrikkelijk. De presentator laat ook weten dat hij niet het laatste woord heeft over wat de uitzending van de populaire autoshow wel en niet haalt. "Ik zou de opnames voor het Cenotaph oorlogsmonument schrappen en niet uitzenden."

Bekijk beelden van de stunts hieronder.