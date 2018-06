Echtpaar stierf aan griep

"Toeval bestaat niet, maar dat lijkt in dit geval toch zo te zijn", zegt Toon Ruiken van het politieteam Achterhoek Oost. "Uit het onderzoek is gebleken dat beiden op natuurlijke wijze zijn overleden. Zonder dat ze er erg in hadden waren ze allebei ernstig ziek."

De politie concludeerde al eerder dat bij het overlijden van het echtpaar van een misdrijf geen sprake was. "Dat wisten we eigenlijk direct al", zegt de politie.