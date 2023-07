Turkije verrast NAVO met EU-eis: ’Dan openen we weg voor Zweden’

Stoltenberg, Erdoğan en de Zweedse premier Ulf Kristersson ontmoeten elkaar maandag in Vilnius, waar dinsdag en woensdag een NAVO-top zal plaatsvinden. Vlak voor vertrek naar de Litouwse hoofdstad verraste de Turkse president het bondgenootschap met de EU-wens.

Turkije diende al in 1987 een aanvraag in om lid te worden van de toenmalige Europese Economische Gemeenschap. In 1999 kreeg het land de status van kandidaat-lidstaat. Onder Erdoğan is de situatie rond rechtsstaat en persvrijheid verslechterd en is Turkije alleen maar verder van de EU afgedreven, in 2018 zijn de toetredingsgesprekken opgeschort.

„Open de weg voor Turkije bij de EU en dan zullen we de weg openen voor Zweden, net zoals we deden voor Finland”, aldus Erdoğan voor vertrek naar Vilnius. Hij zegt zijn oproep te willen herhalen op de NAVO-top.

NAVO-baas Jens Stoltenberg reageerde maandag bij aankomst in Litouwen diplomatiek op de nieuwe eis. „Ik steun de Turkse ambitie om lid te worden van de EU”, aldus de nuchtere Noor. „Maar op de top van Madrid zijn er afspraken gemaakt over onder welke condities Zweden lid kan worden van de NAVO.”

’Zweden heeft aan alle eisen voldaan’

Zweden maakte precies een jaar geleden afspraken met Turkije over onder andere een harde aanpak van de Koerdische terreurorganisatie PKK en strengere antiterreurwetten. „Zweden heeft aan alle eisen voldaan”, benadrukt Stoltenberg. De op één na langstzittende secretaris-generaal van het bondgenootschap is al maanden zelf betrokken bij de onderhandelingen. De topman geeft de hoop niet op: „Het is nog steeds mogelijk dat Zweden hier in Vilnius kan toetreden.”

Volgens Stoltenberg is snelle toetreding van Zweden in het belang van het hele bondgenootschap: „Het maakt de NAVO sterker en niet op de laatste plaats dat Baltische regio. Kijk maar naar de kaart van dit gebied.” Eerder ging Turkije wel al akkoord met Finland. De Finnen delen een grens van ruim 1.300 kilometer met Rusland en zijn deze week voor het eerst als lid aanwezig op een NAVO-top.

De kans dat Zweden deze week officieel kan toetreden lijkt klein. Erdoğan moet eerst het toetredingsverdrag naar het Turkse parlement sturen, maar de politieke arena heeft nog tot oktober reces. Ook het Hongaarse parlement moet het Zweedse lidmaatschap nog ratificeren. Premier Viktor Orbán wil dat Zweden een minder harde toon aanslaat over de belabberde situatie rond de rechtsstaat in zijn land. Binnen NAVO-kringen verwacht iedereen dat Orbán zijn verzet opgeeft zodra de Turken akkoord zijn.