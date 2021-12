Britse tiener rukt zich los uit kaken van krokodil: ’Heel veel geluk gehad’

Amelie Osborn-Smith moest vechten voor haar leven toen ze tijdens een zwempartijtje met vrienden in de rivier Zambezi, niet ver van de Victoria watervallen, door een krokodil werd meegesleurd en in een ’dodelijke rol’ werd gehouden.

„Je denkt niet echt na in zo’n situatie, mensen zeggen dat je je leven voor je ogen voorbij ziet flitsen, maar dat is niet zo. Je denk gewoon ’hoe kom ik uit deze situatie?’ en je hersenen gaan in een overdrive”, vertelt de Britse vanuit haar ziekenhuisbed. „Ik heb gewoon heel veel geluk gehad”, aldus Osborn-Smith, die zich er naar eigen zeggen al bij had neergelegd dat ze haar voet kwijt zou raken als gevolg van het incident. De opluchting was dan ook groot toen ze te horen kreeg dat het met haar voet weer in goed zal komen en dat ze weer zal kunnen lopen.

Het meisje werd gered door haar vrienden die het drie meter lange reptiel een mep verkochten en de tiener aan boord van een boot hesen, meldt The Sun. Vervolgens werd ze met een helikopter overgevlogen naar een hulppost in het nabijgelegen Livingstone en van daaruit naar een ziekenhuis gebracht zo’n 385 kilometer verderop in de hoofdstad Lusaka.

Het meisje uit Hampshire was op vakantie in Zambia, waar haar grootmoeder een boerderij heeft.