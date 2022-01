Wisselvallige dagen met ’winters karakter’, 10 cm sneeuw verwacht in de Ardennen

Langs de noordkust kan het hard gaan waaien. De temperatuur ligt ’s morgens tussen 2 en 5 graden, maar door de wind ligt de gevoelstemperatuur tussen 1 en -3 graden, meldt Weeronline. Donderdagmorgen gaat het regenen en kan er ook hagel en natte sneeuw vallen met volgens het KNMI een ’winters karakter’, vooral in het noorden en oosten van het land. Tussen de buien door schijnt met name in het zuidwesten regelmatig de zon.

Gladheid

In de avond nemen de buien geleidelijk af en klaart het op. Vannacht is vooral in het noorden en oosten nog kans op een winterse bui. „Landinwaarts daalt de temperatuur naar het vriespunt met lokaal een graadje vorst. Er is kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Door wind van zee blijft het kwik in de kustgebieden iets boven het vriespunt”, meldt het weerstation.

Mogelijk valt er in Vlaanderen smeltende sneeuw en hagel. In de Ardennen gaat het om serieuze sneeuwbuien, meldt het Belgische KMI. Volgens Noodweer Benelux kan er in de Ardennen van nu tot en met zaterdag lokaal tot tien centimeter sneeuw vallen.

Landinwaarts kan het vrijdag op de Nederlandse wegen lokaal glad zijn. In het zuiden en oosten schijnt regionaal de zon, maar in de rest van het land overheerst de bewolking. „Ook trekken vanuit het noordwesten enkele buien over het land en uit deze buien valt overal ‘gewoon’ regen.”

In de nacht naar zaterdag trekt de regen naar Duitsland weg. Het blijft bewolkt en daardoor komt het niet tot vorst. De minima komen aan het begin van het weekend uit tussen 3 en 5 graden. Zaterdag blijft het bewolkt. De middagtemperatuur komt uit op 7 of 8 graden en daarmee is het wel aan de zachte kant. Maxima van 5 of 6 graden zijn gebruikelijk eind januari. Zondag blijft het droog, gevolgd door zacht winterweer.