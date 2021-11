Busreis oud-parlementariërs blijkt brandhaard corona

Het is inderdaad nogal sneu, beaamt secretaris Arie de Jong, oud-Kamerlid van de PvdA. „Dit uitje zou eigenlijk al een jaar geleden plaatsvinden, maar is steeds uitgesteld vanwege corona.” En dan is het bij de eerste gelegenheid dat het wel kan, meteen raak.

Zelf was hij een van de aanstichters, zogezegd. „Ik was vermoedelijk al besmet voordat ik die bus in stapte. Er waren er, bleek achteraf, nog twee die kennelijk toen al besmettelijk waren, maar zonder klachten. Da’s het vervelende: iedereen was volledig gevaccineerd, ik heb niemand zien zoenen. Ik heb geen handen geschud. Toch kun je het virus dan verspreiden.”

Achteraf begonnen deelnemers klachten te krijgen. „Typische griepverschijnselen”, zegt De Jong. „Gelukkig is het bij niemand ernstig.”

„Wat kan hebben bijgedragen is de busreis naar De Peel”, zo meldt de nieuwsbrief van de vereniging voor oud-parlementariërs, waarin VVD’er Monique de Vries, PvdA’er Jacques Wallage en CDA’er Pieter Jan Biesheuvel actief zijn. „De bus bleek slecht geventileerd. Achteraf gezien kan dit hebben bijgedragen aan de verspreiding van het coronavirus.”

’Ongemakkelijke opgave’

De voorzorgsmaatregelen zijn zoveel mogelijk in acht genomen. „Maar afstand bewaren is bij een VOP-bijeenkomst een ongemakkelijke opgave. Het bestuur betreurt dat dit zo is gelopen. Een vervelende smet op de dag.”

De Vereniging van oud-parlementariërs bestaat uit voormalig leden van de Eerste en Tweede Kamer en van het Europees Parlement, en is bedoeld om de banden die de volksvertegenwoordigers tijdens hun lidmaatschap hebben opgebouwd ’te behouden en te versterken’. Normaal gesproken organiseert de VOP een paar maal per jaar een bijeenkomst, waaronder het najaarsuitje.