Dodental door noodweer Duitsland stijgt tot boven de 80

Het dodental door het noodweer in het westen van Duitsland is verder toegenomen. De autoriteiten melden vrijdagochtend dat het slechte weer zeker 81 mensen het leven heeft gekost. In de deelstaat Rijnland-Palts worden nog honderden mensen vermist. Volgens energieleverancier Eon zaten donderdag zo’n ...