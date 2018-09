Google-computer blijft winnen van Go-kampioen

Afgelopen dagen won de computer al het eerste en tweede spel. De twee partijen spelen een best-of-five, die met de derde zege al is beslecht in het voordeel van de Google-software. Zondag en dinsdag worden het vierde en vijfde potje gespeeld.

Sedol verontschuldigde zich bij zijn fans na het verliezen van de derde wedstrijd, dat hij hun verwachtingen niet heeft kunnen waarmaken. ,,Ik stond machteloos", zei hij.

Go is een bordspel met 361 speelvelden met bijna oneindig veel mogelijkheden om zetten te doen. Een computer is daarop moeilijk te programmeren. De zeges van AlphaGo waren dan ook verrassend.

De ontwikkelaar van de software, Google-dochter DeepMind, is tevreden met de speelresultaten en de prestaties van AlphaGo, maar ziet naar eigen zeggen nog ,,ruimte voor verbetering".