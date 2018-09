Aangiften Wilders blijken nep

Dat blijkt uit een steekproef van de verdediging onder de 6400 meldingen. De Telegraaf heeft inzage gehad in getuigenverklaringen die naar aanleiding van de aangiften zijn afgelegd.

Uit een deel van de dertien inmiddels afgenomen verhoren rijst een ontluisterend beeld van misleiding, beïnvloeding, intimidatie en onkunde bij de massale aangifte richting Wilders. „Toen ik het invulde, wist ik niet precies waar het om ging”, zegt een aangever. Anderen dachten dat er verkiezingen waren en dat er via de aangifte gestemd kon worden.

Eén van hen verklaarde dat de Haagse As Soennah-moskee aangifteformulieren verspreidde en dat hij veronderstelde dat Wilders president was. Een andere getuige vermeldde geen idee te hebben wat een aangifte zou betekenen, omdat hij niet kan lezen. „Zelfs die handtekening is niet van mij, in ieder geval herken ik hem niet.”