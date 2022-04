Kabinet sluit koopkrachtdaling in 2023 niet uit

Dat zegt minister Van Gennip (Sociale Zaken) in gesprek met RTL Z. Ze wijst erop dat het Centraal Planbureau voorlopig nog een koopkracht van ’een beetje boven nul’ zit in de verwachtingen voor volgend jaar. „Maar ik hou een slag om de arm”, bouwt de minister een voorbehoud in, „omdat ik niet weet wat er morgen in Oekraïne gebeurt.”

De economische onzekerheid die de oorlog met zich meebrengt, maakt dat de karige koopkrachtplus van 2023 zou kunnen verdampen. Dit jaar staat al een min van door de bank genomen 2,7 procent ingetekend. „Ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat, als we als Nederland met z’n allen armer worden, dat ook betekent dat de koopkracht in z’n geheel niet in stand blijft”, zegt Van Gennip.

De minister wil daarom de komende jaren constant een vinger aan de pols houden met besluiten rond de koopkracht: „Je kan niet vandaag een besluit nemen over de komende vier jaar. Je zal het over een veel kortere periode steeds weer moeten doen, omdat het onvoorspelbaar is hoe het gaat verlopen.”