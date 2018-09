Opvolger Martine Bijl is een man

Jan Slagter heeft vanmorgen bij de radioprogramma KRO-NCRV Mediaforum laten vallen dat er al een geschikte presentator is gevonden voor 'Heel Holland Bakt'.

Wie de nieuwe presentator van het populaire bakprogramma is wilde Slagter nog niet zeggen. ‘We moeten dit weekend nog een paar dingetjes regelen, maandag maken we het bekend’, aldus Jan.

Omroep MAX maakte onlangs bekend dat Martine Bijl meer tijd nodig heeft om te herstellen van de hersenbloeding die haar in september trof en dat ze naarstig op zoek zijn naar een geschikte vervanger.

Wie denkt u dat een geschikte vervanger is? Stem mee op onze poll (via desktop) of reageer hieronder