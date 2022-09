Woningen ontruimd in Cadzand door gaslek: bewoners ondergebracht in café

Kopieer naar clipboard

Ⓒ provicom

CADZAND - De bewoners van 24 woningen in het Zeeuwse Cadzand hebben zaterdagmiddag hun woningen moeten verlaten wegens een gaslek. Een deel van hen, het gaat volgens de veiligheidsregio om tien bewoners, is tijdelijk ondergebracht in een lokaal café. „De anderen zijn waarschijnlijk naar kennissen of familie gegaan, of waren niet thuis”, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio.