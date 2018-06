Klein Yamaha nieuws

De kleinste buitenboordmotor van Yamaha met een vermogen van 2,5 pk heeft een complete metamorfose ondergaan. Om te beginnen hebben de ingenieurs zich gericht op detailverbetering van cruciale motoronderdelen zoals de zuiger, cilinder, cilinderkop en het inlaatspruitstuk. Voorts werden stappen gemaakt bij het optimaliseren van zowel het verbrandingsproces als het brandstofverbruik. Dit alles heeft geresulteerd in betere prestaties over het volledige toerenbereik, lagere emissiewaarden en niet te vergeten: nog minder geluid én nog minder trillingen.

De motor is voorzien van een forse stuurhandel met draaiend gashandvat, wat zorgt voor een verbeterde grip. Het verbeterde ‘easy-grip’ trekkoord, de F-N koppeling en de choke bevinden zich onder handbereik.

Dankzij de ingebouwde brandstoftank is de boot sneller gebruiksklaar. Door een kijkglas kan de benzinevoorraad van buitenaf in een oogopslag worden gecontroleerd. Ook voor het oliepeil is inspectieglas geplaatst, maat blijft controle mogelijk met behulp van de peilstok in de vuldop.

Het Oil Leak-Free Storage System maakt het mogelijk om de motor lekvrij in drie verschillende posities te kunnen opslaan of vervoeren, zowel op beide zijden als op de voorkant. De draagbeugel aan de achterzijde doet tevens dienst als stuurhendel als de motor 180 graden is gedraaid in de achteruitstand.

Kenmerken in het kort

Verbeterde verbrandingsefficiency en brandstofeconomie in combinatie met een lagere uitlaatemissie

Verbeterde milieuvriendelijkheid, zonder in te boeten op prestaties

Opslaan en vervoeren in drie posities dankzij Oil Leak-Free Storage System

Nieuwe graphics samen met een eveneens nieuw, rond motorkap ontwerp

Ergonomisch ontworpen stuurhendel voor gemakkelijk sturen over 360 graden

Grote draaigas-, choke- en F-N schakelhendel binnen handbereik

Ingebouwde brandstoftank met geïntegreerd peilglas en olievuldop met peilstok

Draagbeugel aan de achterzijde van de motor

De adviesverkoopprijs van de nieuwe Yamaha F2.5 buitenboordmotor wordt in een later stadium bekend gemaakt.