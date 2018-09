Dochtertje Koen Everink (6) schrijft afscheidsbriefje

Zakenman Koen Everink kwam afgelopen vrijdag in zijn eigen huis door een misdrijf om het leven. Zijn zesjarige dochtertje vond haar vader in de keuken. Nu, een week later, neemt het meisje op een ontroerende manier afscheid van haar vader.

Afscheidsbrief

De zesjarige dochter van de zakenman kroop in de pen en schreef in haar mooiste handschrift een hartverscheurend afscheidsbriefje speciaal voor haar vader.

